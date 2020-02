StarCraft: Ghost, filmati di gameplay trafugati emersi online

Emersi online diversi materiali riguardanti StarCraft: Ghost, l'action a tema StarCraft di Blizzard Entertainment per PS2 e Xbox, attesissimo per anni dai fan fino alla cancellazione definitiva, avvenuta a quanto pare per motivi qualitativi.



Di tre video caricati su YouTube, ne è rimasto visibile soltanto uno, quello che trovate in testa alla notizia, tratto a quanto pare dalla versione Xbox di StarCraft: Ghost. In realtà potrebbe non esserlo per molto, quindi conviene che vi sbrighiate a guardarlo. Si tratta di un filmato a 720p che mostra alcuni minuti di gioco, evidentemente non molto rifiniti. Non stupisce che sia così visto che lo sviluppo non è mai stato completato.



La provenienza dei materiali è sconosciuta, nel senso che non si sa bene come siano stati rinvenuti. Si sospetta che qualcuno abbia acquistato un vecchio devkit che li conteneva o che siano stati trafugati da ex Blizzard.



StarCraft: Ghost fu annunciato nel 2002, durante il Tokyo Game Show, e fu cancellato nel 2006. La conferma della cancellazione arrivò però molto più tardi, ossia nel 2014, a opere dell'allora presidente di Blizzard Mike Morhaime.



Come dicevamo i filmati di gameplay emersi erano tre, ma due sono stati rimossi, quindi non ha molto senso pubblicarli. Rimaste invece visibili le immagini pubblicate su Twitter da Andrew Borman del The Strong National Museum of Play, che si occupa di preservare i videogiochi.

Who would have thought a month ago that Starcraft Ghost would leak in some form? pic.twitter.com/24wCp4XBsE — Andrew Borman (@Borman18) February 16, 2020