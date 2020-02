Kingdom Hearts Collections è disponibile su Xbox One X in 4K

Dopo tanta attesa, la Kingdom Hearts Collections è disponibile da oggi anche su Xbox One. Sullo store è possibile trovare Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX e Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Entrambi i giochi saranno in 4K su Xbox One X.



I fan di Kingdom Hearts saranno contenti di sapere che le due collezioni di tutti i giochi usciti finora della serie sono disponibili anche su Xbox One. I giochi sono stati rimasterizzati in 4K Ultra HD: i possessori di Xbox One X, quindi, potranno godere di un dettaglio superiore, esattamente come successo con la versione PS4 Pro.



La Kingdom Hearts HD 1.5 2.5 ReMIX è una raccolta di sei avventure di Kingdom Hearts che formano la base della serie. Ecco la nostra recensione di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX. La raccolta include:

Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

Kingdom Hearts II FINAL MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (filmati rimasterizzati in HD)