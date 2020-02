Samsung Galaxy S20 e Ultra venderanno meno di S10, secondo un analista

L'analista Ming-Chi Kuo è convinto che Samsung Galaxy S20 ed Ultra venderanno meno rispetto alla linea di smartphone android Samsung Galaxy S10, commercializzata nel 2019. Al tempo stesso, è anche convinto che questo non sarà affatto un problema per la società coreana, che avrebbe previsto tutto per tempo. Vediamo dunque i dettagli, perché sono molto interessanti.

L'analista in questione è Ming-Chi Kuo di TF International Securities: secondo un suo recente report, le vendite di Samsung Galaxy S20 faranno registrare alla società un calo rispetto all'annata precedente. Questo per vari motivi: S20 non prevede un modello "economico", anzi il Galaxy S20 Ultra è la versione definitiva e più costosa delle precedenti. Inoltre le novità di rilievo, come un sensore da 108 MP con zoom telescopico, non costituirebbero un grande motivo di acquisto per i clienti, perché non modificherebbero la loro percezione dei prodotti.

Veniamo ai numeri e alle unità vendute: l'analista prevede vendite nell'ordine dei 32 milioni per Samsung Galaxy S20 e Ultra, contro i 36-38 milioni di Galaxy S10. Ma non sarebbe un problema, anzi Samsung avrebbe previsto tutto: difatti ha annunciato un taglio di prezzo per l'S10, che diventerà così automaticamente il "modello economico" per i consumatori che non potranno permettersi l'S20. Così facendo, Samsung monopolizzerebbe comunque il mercato a suo vantaggio. Andranno davvero così le cose? Vedremo.