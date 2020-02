WinDay di Wind, primi sconti e regali per San Valentino 2020

Con l'inizio della nuova settimana del 3 febbraio 2020, torna anche il solito appuntamento con WinDay, il programma fedeltà per i clienti Wind che resterà disponibile (salvo sorprese) fino al prossimo 31 marzo 2020.

Tra le novità del giorno vanno segnalati almeno i primi regali e sconti del WinDay di Wind a tema San Valentino 2020 (sì, l'operatore ha deciso di iniziare in anticipo): entro le 23:59 di oggi 3 febbraio 2020 i clienti Wind potranno scegliere se riscattare un premio dedicato a Durex (con sconti a partire dal 40%) oppure uno sconto del 15% della collezione Passion di Boscolo Gift. Questi premi saranno poi validi fino al 16 febbraio 2020, non dovrete utilizzarli immediatamente.

Per accedere ai premi del WinDay sarà sufficiente utilizzare l'App MyWind, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS di Apple; pare che da domani arriveranno nuove occasioni a tema ZTE Blade A5 e auricolari SBS Ear Buds, vi terremo aggiornati.