Batman: Arkham, nel nuovo gioco le musiche dei compositori di Horizon Zero Dawn?

Batman: Arkham tornerà senz'altro con un nuovo gioco, che a quanto pare potrebbe includere musiche realizzate dai compositori che hanno lavorato a Horizon Zero Dawn e Assassin's Creed Odyssey.



The Flight, la coppia di artisti che ha appunto realizzato la colonna sonora di titoli come i già citati Horizon Zero Dawn e Assassin's Creed Odyssey, ha ripostato su Instagram il teaser pubblicato da Warner Bros. Games qualche tempo fa.



Significa qualcosa? È possibile, visto che storicamente il duo non pubblica nulla riguardante i videogame, a parte quando si tratta di progetti a cui ha partecipato, come Horizon e Odyssey.



A questo punto non resta che attendere l'annuncio ufficiale del prossimo Batman: Arkham, che con ogni probabilità sarà un titolo cross-gen in uscita sia sulle piattaforme di attuale generazione che su PS5 e Xbox Series X.