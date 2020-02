Xbox One: sconti su vari giochi a tema con il Mese dell'Anime

Su Xbox One è tornato il Mese dell'Anime, che propone sconti per tutto il mese di febbraio su una selezione di giochi basati su manga e anime, ma non solo.



Come potete vedere a questa pagina, i saldi del Mese dell'Anime propongono sconti che vanno dal 33% all'85%, incentrati soprattutto su titoli che si appoggiano a serie di manga e anime particolarmente conosciute ma non solo, visto che vi troviamo anche altri giochi nipponici come la serie Mega Man.



Questo è l'elenco dei giochi a sconto con l'iniziativa Microsoft in corso, valida fino al 2 marzo 2020:

My Hero One's Justice

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto

Mega Man 30th Anniversary Bundle

One Piece: Burning Blood

Sword Art Online: Fatal Bullet

One Piece: World Seeker

Mega Man 11

Mega Man: Legacy Collection

Mega Man: Legacy Collection 1 e 2 Combo Pack

Mega Man: Legacy Collection 2

Mega Man X Legacy Collection

Mega Man X Legacy Collection 1 + 2

Mega Man X Legacy Collection 2

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

Naruto: Ultimate Ninja Storm

One Piece: Burning Blood - Gold Edition

One Piece: World Seeker - Deluxe Edition

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition