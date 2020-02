Windows 10, l'aggiornamento KB4532695 genera qualche problema e blue screen

Il recente update KB4532695 per Windows 10 ha a quanto pare qualche problema, visto che diversi utenti hanno segnalato bug, blocchi e nientemeno che il famigerato errore critico blue screen of death, con la schermata blu che blocca completamente l'attività del PC.



L'aggiornamento in questione, uscito il 29 gennaio 2020, è stato peraltro rilasciato anche per correggere alcuni problemi emersi con quello precedente, in particolare il famoso bug che impediva la possibilità di scrivere nella barra di ricerca di Esplora Risorse, ma a quanto pare questo ha generato ulteriori problemi, tra i quali la famigerata schermata blu di errore critico.



Questi sembrano essere meno diffusi, ma comunque sono diverse le segnalazioni emerse in questi giorni. In altri casi, sono stati rilevati problemi all'audio e all'utilizzo di alcuni driver, dunque è chiaro che ci sarà bisogno di una manovra correttiva al più presto da parte di Microsoft.



L'aggiornamento KB4532695 di Windows 10 è facoltativo, dunque a questo punto può essere consigliabile evitare di installarlo finché non sarà uscito un hotfix o comunque una versione stabile dall'update in grado di risolvere i problemi, tra i quali il BSOD sembra essere piuttosto diffuso.