Windows 10, Microsoft: nuove icone presto in arrivo

Le icone di Windows 10, nei prossimi mesi, si rifaranno completamente il look: il loro design più moderno in queste ore è stato svelato direttamente da Microsoft, e sono anche già accessibili per alcuni utenti. Vediamo più da vicino tutti i dettagli.

Microsoft ha in programma 100 nuove icone per Windows 10: fanno riferimento alle applicazioni proprietarie più note del sistema operativo. Alcune di esse sono già disponibili, ma esclusivamente per i tester, come segnalato dall'utente Reddit u/MSFTBear, e riguardano (per ora) solo la taskbar di Windows 10 (la barra del menù).

Curiosamente, per il momento alcune icone molto importanti, come ad esempio il logo di Windows Start, sono rimaste prive di cambiamenti. Ma il look più moderno le coinvolgerà probabilmente tutte quante, a scaglioni. Nel frattempo ovviamente Microsoft riceverà i feedback da parte degli utenti, nonché le segnalazioni di eventuali problemi che come sempre in questi casi non tarderanno a verificarsi.