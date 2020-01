Disintegration, un nuovo trailer per la beta tecnica in arrivo

Private Division e V1 Interactive hanno pubblicato in queste ore un nuovo trailer per Disintegration, in occasione della beta tecnica che si terrà a fine gennaio 2020.



Date e dettagli sulla beta di Disintegration sono stati già diffusi in precedenza ma ribadiamo: la prima fase si terrà in due sezioni distinte il 28 gennaio 2020 dalle 17.00 alle 9.00 del mattino del 29 gennaio, e poi nello stesso giorno dalle ore 17:00 alle 9:00 del mattino del 30 gennaio. Una seconda beta, questa volta pubblica, si terrà poi il 31 gennaio e il primo febbraio 2020.



Disintegration è un nuovo sparatutto in soggettiva con elementi tattici e caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica, che ha catturato l'attenzione anche perché è il nuovo progetto di Marcus Lehto, co-creatore di Halo.



Il gioco è previsto per PC, PS4 e Xbox One e la sua beta consentirà di provare la modalità multiplayer Retrieval, in cui 2 squadre competono in 2 round. In ognuno di questi una squadra cercherà di portare a destinazione un oggetto che potrà essere trasportato solo dagli uomini a terra mentre l'altra squadra sarà in difesa. Nella seconda modalità, Control, le 2 squadre si contenderanno il dominio di vari punti sulla mappa. I giocatori dovranno assicurarsi che le loro truppe a terra restino in vita e all'interno della zona di controllo, unico modo per accumulare punti e vincere la partita.