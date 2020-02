Zombie Army 4: Dead War, la recensione

La recensione di Zombie Army 4: Dead War ci riporta nell'inquietante scenario dipinto da Rebellion nei primi tre capitoli della serie: prossimo alla sconfitta, Adolf Hitler ha deciso di sfruttare le conoscenze dell'occulto acquisite dal Reich per riportare in vita i morti e costruire un esercito invincibile, trasformandosi anch'egli in una creatura demoniaca. Sconfitto il Fuhrer, la guerra purtroppo non si è fermata: le orde di zombie hanno invaso l'intera Europa e solo l' Italia non è stata ancora conquistata; dunque è proprio lì che ci dirigeremo, nei panni dell'infaticabile cecchino Karl Fairburne o in quelli di uno dei suoi compagni di ventura, affrontando i nove capitoli della campagna (divisi ognuno in quattro missioni) in solitaria oppure in cooperativa per un massimo di quattro partecipanti.

Personaggi, potenziamenti e novità

Zombie Army 4: Dead War è l'ultimo episodio di un franchise nato come spin-off di Sniper Elite, ambientato per l'appunto in una realtà alternativa in cui la seconda guerra mondiale ha prodotto conseguenze... apocalittiche.



La formula messa a punto da Rebellion per i primi tre capitoli non è mai uscita da determinati binari, catapultandoci all'interno di livelli molto lineari, strapieni di morti viventi da eliminare utilizzando un equipaggiamento composto da un fucile di precisione, da una doppietta o una mitragliatrice, da una pistola e da diversi tipi di esplosivi.

La diversa natura dell'esperienza rispetto alla serie madre si traduce in meccaniche maggiormente orientate ai third person shooter puri che non agli sparatutto di precisione, sebbene cecchinare gli zombie dalla distanza si riveli una pratica necessaria per non esaurire troppo in fretta le altre cartucce, fondamentali quando ci troveremo ad attraversare scenari molto affollati e insidiosi, con ondate di nemici che arrivano letteralmente da tutte le parti e presentano svariate tipologie peculiari.



Ebbene, in quest'ultima avventura sono state finalmente introdotte delle interessanti novità che spezzano il grado di ripetitività dell'azione, aggiungendo un po' di spessore anche strategico a un gunplay mai così solido e ben bilanciato, con i più evidenti miglioramenti compiuti negli scontri dalla breve distanza, in precedenza spesso problematici.

In primo luogo i quattro personaggi a disposizione non sono semplici skin differenti, peraltro dotati di vestiti, gesti e accessori estetici sbloccabili, ma vantano caratteristiche realmente uniche: Karl è la scelta bilanciata, ma è possibile optare per combattenti più rapidi e sfuggenti oppure più prestanti, specie nelle mischie.



Nella parte bassa dello schermo trovano inoltre posto tre indicatori che si riempiono man mano che effettuiamo delle eliminazioni: quello a sinistra regola la possibilità di eseguire un potente colpo melee che sbaraglia i nemici in vicinanza, e che può essere selezionato fra varie alternative; quello a destra permette di eseguire un'uccisione col coltello su qualsiasi avversario, che ci restituisce un po' di salute (è possibile portarsi dietro un unico medikit e trovarne altri in giro non è semplice, quindi la manovra diventa spesso importantissima); e infine quello al centro aziona l'abilità speciale di ogni arma agendo sul tasto dorsale destro: il fucile da cecchino fa partire un colpo esplosivo che apre un varco tra le fila nemiche, la doppietta rallenta il tempo permettendoci di centrare un gran numero di bersagli in pochi istanti, la pistola cita il Dead Eye di Red Dead Redemption agganciando diversi obiettivi e mettendo a segno poderosi headshot.

Non è finita qui: un sistema di progressione e la raccolta di determinati kit ci permette, nelle stanze protette alla fine di ogni livello, di metterci sul banco da lavoro per modificare le armi e acquistare potenziamenti che si traducono in tempi di ricarica più rapidi, una potenza superiore, modificatori enfatizzati (vedi le appendici elettriche o esplosive che si trovano in giro per gli stage), zoom ottici spinti per il fucile da cecchino, una dispersione maggiore per la doppietta e così via.



Giocando al livello normale, il grado di sfida si rivela impegnativo ma perfettamente bilanciato in relazione proprio agli upgrade, che non creano mai vantaggi spropositati e anzi ci tengono a galla man mano che lo scontro si fa più aspro. Unico neo: le interazioni con gli oggetti sono spesso problematiche, nello specifico aprire le casse e raccogliere granate o sostituire quelle in nostro possesso si rivela un processo macchinoso e impreciso, così come calpestare in nemici a terra. Un aggiornamento risolverà le cose?