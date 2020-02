PS VR avrà in esclusiva per l'italia le VR Stories di Littlstar

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare VR Stories, una serie di contenuti realizzata in esclusiva per il nostro Paese per PS VR e scaricabile gratuitamente dal'app Littlstar, a partire da oggi.



Si va dall'esplorazione dei cieli di Roma tramite gli occhi di una celebre aquila alla scoperta della misteriosa Las Vegas della Brianza. Si tratta, quindi, di esperienze uniche, ma ricamate intorno al pubblico italiano, da godersi tramite la VR.



Ecco tutti i dettagli:



Per celebrare i videogiocatori italiani desiderosi di vivere nuove esperienze grazie a PlayStation VR e tutti gli utenti interessati ad immergersi nella Realtà Virtuale, Sony Interactive Entertainment Italia ha sviluppato una sezione dedicata a una variegata e trasversale selezione di contenuti di intrattenimento. Sport, Eventi, Viaggi e Suspense, infatti, sono le categorie del nuovo ecosistema, ideato appositamente per intercettare i desideri di un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. Ben cinque contenuti saranno disponibili sin dal lancio, mentre altre due esperienze uniche arricchiranno il roster a partire dal mese di marzo.



Con oltre 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo, PlayStation VR ha reso il sogno della Realtà Virtuale a portata di tutti, e proprio per questo Sony Interactive Entertainment Italia, grazie alla collaborazione dell'agenzia H48 e alla tecnologia messa a disposizione da Impersive, ha deciso di impegnarsi attivamente, con l'obiettivo di realizzare contenuti inediti che intercettino i gusti e le passioni del pubblico italiano ed enfatizzino le peculiarità del nostro Paese.



"Gli utenti di PS VR stanno aumentando costantemente e i risultati ottenuti sinora hanno superato le nostre aspettative iniziali", ha dichiarato Marco Saletta, General Manager di SIE Italia. "Trattandosi di una tecnologia relativamente giovane non ci sono regole predefinite sulle possibilità di creazione di contenuti e gli stessi sviluppatori stanno scoprendo, giorno dopo giorno, sempre nuove modalità di realizzazione delle esperienze in realtà virtuale. Per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro contributo fattivo e impegnarci nella creazione di contenuti locali incentrati sul patrimonio culturale e di intrattenimento del nostro Paese, così da permettere al pubblico italiano di godere di esperienze inedite su misura per loro".



Partendo dallo Sport, che ospiterà i tifosi della S.S. Lazio e di FC Internazionale Milano, permettendo agli appassionati del club capitolino di solcare il cielo sopra lo stadio Olimpico sulle ali dell'iconica aquila Olympia; e aprendo ai fan della società milanese le porte per incontrare i loro beniamini e scambiare con loro quattro chiacchiere virtuali. Entrambi i contenuti saranno disponibili a partire da oggi.



"Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Sony Interactive Entertainment Italia, grazie al contributo di Infront, nostro advisor commerciale, per il lancio di VR Stories", ha dichiarato Marco Canigiani responsabile marketing della S.S. Lazio. "Il video realizzato con tecnologie innovative permetterà ai tifosi di interagire con la squadra in una classica giornata di allenamento e di sorvolare lo Stadio Olimpico immedesimandosi in Olympia. Anche i calciatori che hanno visto il video in anteprima ne sono rimasti favorevolmente impressionati".



All'interno della categoria Eventi sarà possibile seguire da vicino uno degli artisti italiani più popolari e amati: J-AX. Grazie a PlayStation VR, i fan del cantante milanese potranno curiosare dietro le quinte della realizzazione della canzone Ostia Lido e ascoltare l'intervista speciale rilasciata dall'artista in esclusiva per gli utenti PlayStation. Questo contenuto è disponibile a partire dal lancio.



"PlayStation VR è un'esperienza immersiva che va vissuta." ha riferito il cantante. "È la tecnologia che aspettavo fin da quando ero bambino e avere modo di realizzare un contenuto e di regalarvi un punto di vista diverso è incredibile! Per tutti coloro che sono curiosi di sapere che cosa accade dietro le quinte di un videoclip, questa è la vostra occasione. Spero vi divertirete almeno tanto quanto mi sono divertito io nel realizzarlo."



Nell'area Viaggi si potranno esplorare alcune delle principali città d'arte italiane per godere delle loro meraviglie in modo del tutto innovativo: dei veri e propri pellegrinaggi virtuali alla scoperta dei capolavori artistici e culturali del Paese, in cui l'utente potrà godere di un punto di osservazione inedito e privilegiato. Il viaggio inizierà al lancio con un esclusivo tour delle strade di Venezia per scoprire i segreti nascosti fra i vicoli de La Serenissima. Proseguirà a marzo per le vie della Città Eterna di Roma, tutta da scoprire grazie al supporto di un Cicerone d'eccezione, una figura misteriosa che ne conosce ogni angolo.



Infine, per gli spiriti più avventurosi, nella categoria Suspense si prospetta la scoperta di alcuni tra i luoghi inesplorati e spesso poco conosciuti del Bel Paese, ma al contempo misteriosi e ricchi di fascino, come l'antico borgo di Consonno, un parco delle meraviglie abbandonato, incastonato fra i monti e diventato oggi una città fantasma. Il brivido continua a marzo lungo le rive del Po, nei pressi dell'enorme veliero costruito da Alberto Manotti, noto come "il Re del Po": qui gli utenti seguiranno un gruppo di tre amici durante un weekend di campeggio nella natura, per vivere un'avventura legata a un culto segreto e una leggenda inquietante.