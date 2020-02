Final Fantasy 7 Remake “supera persino le mie aspettative,” per Yoshinori Kitase

Final Fantasy 7 Remake "supera persino le mie aspettative." Lo ha confessato il producer del gioco Yoshinori Kitase in una recente intervista a PlayStation Magazine.



Una dichiarazione piuttosto roboante, sopratutto considerando il budget a disposizione, il tempo impiegato per lo sviluppo e il materiale di base del progetto. Osservando, però, tutte le informazioni e le immagini che emergono del gioco, non è difficile capire il motivo di tanto entusiasmo. Dal filmato d'apertura di Final Fantasy 7 Remake in avanti tutto sembra essere stato fatto con ogni crisma.



Adesso che sono passati oltre 20 anni dall'uscita dell'originale, il producer Yoshinori Kitase è pronto a pubblicare per la seconda volta il suo gioco. Un progetto ambizioso, che è stato portato avanti da un interessante mix di sviluppatori che hanno lavorato al gioco originale per PS1 e di altri che sono cresciuti giocandolo. "Di conseguenza il gioco che sta per nascere supera anche le mie aspettative, nonostante io sia colui che ha voluto crearlo per primo. In effetti, potrei essere anche colui che vuole giocare di più a questo gioco in questo momento," ha affermato.



Un pensiero condiviso anche da uno dei veterani che lavorano nel team di FF7 Remake. Motomu Toriyama è il co-director del progetto e ha affermato che "i pensieri e le emozioni che ho avuto quando stavamo sviluppando l'originale sono tornati a galla e, allo stesso tempo, ho affrontato la sfida cercando di sfruttare i nuovi metodi di espressione che ho acquisito ora che ho esperienza."



Adesso, infatti, è possibile fare cose che ai tempi non erano nemmeno immaginabili: "Quando abbiamo rifatto l'Honey-Bee Inn al Wall Market, l'abbiamo creato come un pantheon dell'intrattenimento. Una cosa che non poteva essere realizzata all'epoca. E qui sarà possibile vedere la scena che molti di voi staranno attendendo con ansia, quella nella quale Cloud si maschera" in modo completamento nuovo.



Il primo capitolo di Final Fantasy 7 Remake ci porterà solo a Midgar. Square Enix ha già confermato che la seconda parte è in fase di sviluppo. Il primo capitolo uscirà ad aprile per PlayStation 4.