Capcom VS, nuovo episodio: il doppiatore di V ritratta le sue affermazioni

Capcom VS. potrebbe tornare con un nuovo episodio, ma il doppiatore di V ha ritrattato le recenti affermazioni che facevano pensare a una sua partecipazione al progetto.



Brian Hadfords aveva infatti scritto su Twitter di essere molto carico per il prossimo Capcom VS., parlando anche di nuovi personaggi insoliti e lasciando immaginare appunto la presenza di V da Devil May Cry 5.



Come tuttavia saprete, qualsiasi progetto del genere è coperto da un non disclosure agreement, per gli amici NDA, che vieta a chi ci ha lavorato di parlarne prima di una certa data e/o dell'ufficializzazione.



È insomma possibile che Hadfords si sia lasciato andare ingenuamente a quelle dichiarazioni, per poi ritrattarle in maniera non molto convincente. Oppure che sia andata esattamente come spiega qui di seguito.



Il doppiatore di V ha infatti scritto di non essere a conoscenza di alcun nuovo gioco Capcom né dei relativi contenuti, e che il tweet era stato pubblicato da semplice fan, in risposta a un'immagine dei personaggi Capcom pubblicata su Instagram.