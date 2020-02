Persona 5 Royal cambierà alcuni dialoghi considerati omofobici in occidente

Persona 5 Royal cambierà alcuni dialoghi in occidente. La versione potenziata di Persona 5, infatti, accoglierà diverse osservazioni sorte con il gioco originale e le utilizzerà per modificare alcuni dialoghi considerati omofobici.



Parlando con IGN durante il recente evento stampa, a proposito leggete il provato di Persona 5 Royale di Aligi Comadini, la Communications Manager di Atlus Ari Advincula ha ammesso che il publisher interverrà sui dialoghi occidentali di Persona 5 Royal.



Per chi non lo sapesse Persona 5 Royal è la versione riveduta, corretta e ampliata di Persona 5 in arrivo a fine marzo su PlayStation 4. E se i fan combatteranno, probabilmente anche su Nintendo Switch.



Per questo motivo alcuni personaggi e alcuni dialoghi sono già stati assimilati dal pubblico occidentale. Dopo la pubblicazione di P5 in molti hanno trovato due personaggi piuttosto sconvenienti per il modo un po' grottesco, aggressivo e stereotipato con il quale mettevano in mostra la loro omosessualità.



Per evitare ulteriori fraintendimenti Atlus ha deciso di riscrivere parte di quei dialoghi in modo da contestualizzare meglio la situazione e rendere meno compromettenti quelle scene. Advincula ha detto che modificare quei dialoghi era "molto importante per lei e per la community" e l'arrivo di Persona 5 Royal è stata l'occasione giusta per farlo. Anche perché il gioco sarà localizzato in italiano e in altre lingue nella speranza di conquistare un pubblico sempre più variegato e ampio.



In Giappone, però, sembra che tutto rimarrà invariato, lasciandoci quindi pensare che per Atlus il problema sia più nella sensibilità del pubblico occidentale che nell'effettiva qualità dei dialoghi.



Cosa ne pensate della mossa di Atlus? Vi eravate accorti di questo problema?