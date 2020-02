Final Fantasy 7 Remake, filmato d'apertura rilasciato in tutto il suo splendore

Square Enix ha pubblicato il filmato d'apertura di Final Fantasy 7 Remake. Si tratta di un video in computer grafica che ci presenta la nuova Midgar. Dopo un'introduzione incentrata sulla città e i suoi abitanti, ci viene mostrata Aerith in ginocchio in un vicolo dei bassifondi. Il personaggio è vestito come nella versione classica del gioco e ha anche il suo iconico cestino di fiori.



Apparso il logo del gioco l'azione passa sul treno con sopra Cloud Strife e il gruppo Avalanche. Sostanzialmente il video sembra essere un'estensione dell'introduzione originale, con ovviamente molti dettagli in più. Anche se la storia di Final Fantasy 7 dovrebbe essere ben conosciuta i più, evitiamo di riportare altri dettagli così da limitare il più possibile le anticipazioni.



Giusto ieri avevamo riportato una carrellata di nuove informazioni su Final Fantasy 7 Remake riguardanti Red XIII, Tifa, le Materia, le Armi e le Invocazioni. Prima di lasciarvi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è previsto per il 10 aprile 2020 solo su PS4. Il gioco sarà un'esclusiva temporale della console di Sony per un anno, dopodiché lo vedremo probabilmente arrivare anche su PC e Xbox One. Immaginiamo anche su PS5 e Xbox Series X, viste le tempistiche. Sinceramente non sappiamo se l'esclusiva temporale sarà confermata anche per i prossimi capitoli.