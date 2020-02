Samsung Galaxy S20, un minuto di video in 8K occupa 600MB

I nuovi Samsung Galaxy S20 sono in grado di registrare meravigliosi video in 8K e 24 FPS. Peccato che questa tecnologia, al momento, è ancora piuttosto pionieristica. Ogni minuto di video, infatti, consumerà 600MB di banda per essere salvato.



Un paio di giorni fa Samsung ha annunciato caratteristiche e prezzo dei Galaxy S20. Una serie di smartphone davvero notevole, in alcuni aspetti persino troppo avanti per l'attuale stato della tecnologia.



Per esempio sono in grado di registrare video in 8K e 24 FPS. Non solo i dispositivi in grado di far andare tutto questo splendore si contano sulle dita di una mano (gli schermi degli S20 si fermano a 1440p), ma i dati consumati da questa tecnologia sono ancora fuori dalla portata di molti. Tanto che la stessa Samsung ha dovuto limitare a 5 minuti la lunghezza massima per ogni filmato. Molto probabilmente per impedire al sistema di andare in throttle durante il salvataggio delle immagini. Una decisione alla base, probabilmente, della scelta di limitare i fotogrammi a 24, nonostante tecnicamente lo Snapdragon 865 supporti i 30 FPS.



Un filmato da 5 minuti occupa 3 GB, ovvero 600 MB al minuto e 36 GB per ogni ora registrata. Dimensioni notevoli, nel caso in cui decidiate di trasferire i vostri file da qualche parte, non importa che sia sul cloud o su di uno storage fisico. Probabilmente con l'avvento del 5G persino queste barriere saranno infrante, ma allo stato attuale potrebbe bastare una singola ora di video per consumare il quantitativo mensile di dati a disposizione di una persona.