Wolcen: Lords of Mayhem disponibile su Steam, dopo anni in Accesso Anticipato

Dopo qualche anno passato in Accesso Anticipato, Wolcen: Lords of Mayhem è finalmente disponibile in versione completa su Steam. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo d'azione alla Diablo senza restrizioni di classi, che consente cioè di sviluppare i personaggi un po' come si vuole a livello di skill. Inoltre è possibile usare qualsiasi oggetto trovato in giro uccidendo mostri e aprendo contenitori, senza restrizioni.



Giocabile da soli o in cooperativa online, Wolcen: Lords of Mayhem sta ricevendo moltissime lodi dai videogiocatori che, stando alle recensioni di Steam, sembrano essere più che soddisfatti del lavoro svolto da WOLCEN Studio, tanto che il gioco è primo in classifica nelle vendite da qualche giorno.



In generale si tratta di un gioco di ruolo d'azione abbastanza tipico, ma decisamente riuscito. Tra le caratteristiche migliori, la mancanza di tutti quei sistemi di monetizzazione selvaggia che piagano moltissimi esponenti del genere. Da questo punto di vista Wolcen: Lords of Mayhem è un prodotto onestissimo con i giocatori. Fortunatamente gli sviluppatori non lo hanno trasformato in un mercatino con cui vendere oggetti.



Se vi interessa, potete acquistare Wolcen: Lords of Mayhem su Steam per 34,99€. Volendo c'è anche il bundle con la colonna sonora che costa 40,48€ (la colonna sonora da sola costa 9,99€). In testa alla notizia trovate il trailer di lancio del gioco, con moltissime sequenze di gameplay. Infine ricordiamo che Wolcen: Lords of Mayhem è un titolo esclusivo per PC.