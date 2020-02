Doom Eternal, un Cacodemone è il modo migliore per dire ti amo a San Valentino

Per festeggiare San Valentino, esiste un modo migliore di dire "Ti amo" rispetto al regalare un bel Cacodemone di Doom Eternal? No, per questo leggete come fare per vincere questo giveaway.



Per festeggiare il giorno degli innamorati Bethesda ha voluto mettere in palio due Cacodemoni di Doom Eternal. Uno per noi e uno per la dolce metà (o chi ne fa le veci).



Per partecipare basterà collegarsi all'account ufficiale di Bethesda e seguire questi passaggi:





Mettere un like alla foto Commentare questa foto taggato il partner o amico/a Condividere questo post come storia nel feed taggando la pagina @bethesda_it Seguire la pagina @bethesda_it (anche la persona taggata dovrà seguirla)