DOOM Eternal, 45 finisher ultraviolente in uno spettacolare video di gameplay

DOOM Eternal fa una carrellata con 45 finisher ultraviolente in un video di gameplay pubblicato per l'occasione da IGN.com.



Il sistema delle uccisioni introdotto con il precedente episodio è insomma stato arricchito e potenziato, e DOOM Eternal mostra orgogliosamente i sanguinolenti risultati di questo lavoro certosino.



Il DOOM Slayer può eliminare i propri nemici demoniaci in tantissimi modi, uno più crudele dell'altro: schiacciargli la testa, cavargli gli occhi, tagliarli a pezzi con il suo coltello e ovviamente utilizzare le armi per farli letteralmente a brandelli.



Le finisher, che si attivano anche in questo caso nel momento in cui un avversario è "stordito", aggiungono un substrato spettacolare all'esperienza ma anche pratico, visto che questa manovra frutta munizioni e medikit.



DOOM Slayer sarà disponibile dal 2o marzo nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, mentre l'edizione Nintendo Switch arriverà nel corso del 2020.