DOOM Eternal, un video di gameplay con i primi dieci minuti della campagna

DOOM Eternal è protagonista di un video di gameplay che mostra i primi dieci minuti della campagna del nuovo episodio della serie Bethesda.



Catturato da IGN.com, il filmato ribadisce la linea narrativa del precedente capitolo, introducendo brevemente la nuova ambientazione terrestre e lanciandoci subito nel cuore dell'azione, proprio come ci si aspetterebbe da DOOM Eternal.



Le meccaniche run & gun sono state riprese ed enfatizzate per l'occasione, grazie all'aggiunta di nuove armi e accessori che consentono di spostarsi ancora più rapidamente all'interno dello scenario, come il rampino.



DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, nel corso del 2020 su Nintendo Switch.