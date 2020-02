Magic Arena, le migliori 10 carte per i draft di Theros: Oltre la Morte

Ora, se volete fare un draft fisico con qualche amico o in qualche negozio, dovrete ovviamente comprare le 3 bustine ma, se giocate con MTG: Arena, vi basterà iniziare un nuovo gioco, scegliere il draft di Theros: Oltre la Morte e, a qual punto, spendere 1500 gemme, che equivalgono a poco meno di 10€. A tutto il resto penserà il computer. Ovviamente, le carte che avrete sbustato e scelto entreranno a far parte della vostra collezione quindi starà a voi decidere se scegliere delle carte che fanno comodo ai mazzi che state costruendo per le partite di tipo standard oppure se puntare a essere competitivi al massimo all'interno del draft.

Ma partiamo dalle basi: cos'è il draft ? Il draft è una modalità di gioco di MTG: Arena molto intuitiva e che cerca di mettere tutti i giocatori sullo stesso livello eliminando la preparazione anticipata dei mazzi. Lo svolgimento è veramente semplice: ogni giocatore deve arrivare sul tavolo con 3 buste di espansione . A quel punto si apre la prima bustina, si sceglie una carta e si passa il resto della sbustata al giocatore alla propria sinistra ricevendo gli avanzi delle scelte dal giocatore alla propria destra. Si va avanti così, finché non finiscono le carte, quindi si apre la seconda busta di espansione e si ripete il loop. Poi si fa lo stesso con il terzo booster e, a quel punto, si avranno un certo numero di minuti per comporre il proprio mazzo che, rispetto alle partite standard di Magic , potrà essere di sole 40 carte e utilizzare più di 4 copie di una singola carta. Tutte le carte non inserite nel deck, poi, entrano automaticamente a far parte della sideboard e possono essere utilizzate al volo per cambiare la composizione del mazzo tra un round e il successivo.

Le migliori 10 carte per i draft

Ovviamente questo video punta proprio all'ultima opzione: darvi una mano a scegliere le migliori carte per distruggere gli avversari all'interno del draft anche perché, una volta raggiunta la terza vittoria, vi sarete ripresi le 1500 gemme necessarie a iscrivervi al draft e quindi, di fatto, avrete sbustato tre booster a costo zero.



Ovviamente la mia selezione sarà per forza di cose parziale visto che non ci sono 10 carte che vi garantiscono la vittoria e, soprattutto, è possibile che quelle selezionate non si riescano poi ad amalgamare nel migliore dei modi con le altre carte con cui riuscite a costruire il vostro deck. Però è giusto che le teniate in altissima considerazione perché potrebbero tranquillamente, da sole, svoltarvi un match.

Parto dalle rare e, in particolare dal bianco con Arconte della Grazia Solare, creatura a costo 4 con 3/4 volare e legame vitale. Questa è una carta eccezionale in primis perché dà legame vitale a tutti gli altri pegasi che avete nel mazzo, e poi perché tramite costellazione vi permette di evocare altri 2/2 con volare ogni volta che mettete a terra un incantesimo rendendo il vostro deck semplicemente inarrestabile.



Anche la seconda rara che vi consiglio è una creatura, ma stavolta blu. Si tratta del Kraken del Nadir, un 2/3 a costo 3 che guadagna un segnalino +1/+1 ed evoca una creatura tentacolo ogni volta che pescate una carta e spendete un mana incolore. Considerato il suo bassissimo costo, potete creare un mazzo pescacarte con cui renderlo facilmente inarrestabile.



Similare come meccanica è la Campionessa di Setessa, un 1/3 verde a costo 3 che guadagna un contatore +1/+1 e vi fa pescare una carta tramite l'effetto costellazione. Anche in questo caso, potete tranquillamente mettere in piedi un mazzo verde zeppo di incantesimi per dominare sull'avversario pescando quante più carte possibili. E in Magic pescare più dell'avversario quasi sempre si traduce in una vittoria.

L'ultima rara, quella che reputo essere la vera bomba di questo set, è la Pescatrice di Sogni, una creatura 3/5 con volare e legame vitale con costo 6 multicolore bianca e blu. Tra le altre cose è una carta che si sposa alla perfezione con il Kraken del Nadir e più in generale con ogni mazzo pescacarte visto che le sue abilità speciali le permettono di guadagnare un +1/+0 fino alla fine del turno ogni qualvolta pescate una carta e, quando attacca, vi permette di pescare una carta. Questa combo può essere devastante in una partita di media durata e, come se non bastasse, la Pescatrice può guadagnare anti-malocchio e quindi non essere bersagliata semplicemente scartando una carta. Insomma, se la vedete in una sbustata, prendetela subito e costruiteci il mazzo intorno.