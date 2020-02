2K e Bethesda insieme per aiutare le vittime degli incendi in Australia

2K e Bethesda hanno deciso di unire le forze per raccogliere fondi allo scopo di aiutare le vittime degli incendi in Australia: un evento drammatico, che ha prodotto danni enormi.



A partire da oggi e fino al 15 febbraio una serie di canali Twitch legati ai due publisher presenteranno in video diversi giochi prodotti appunto da Bethesda e 2K.



Seguite i livestream in diretta ed effettuate la vostra donazione, oppure versate un contributo direttamente tramite questo link: qualsiasi cifra va bene, l'importante è contribuire.



L'iniziativa troverà il proprio culmine nella notte fra il 14 e il 15 febbraio, quando a partire dalla mezzanotte The Elder Scrolls V: Skyrim e Borderlands 3 verranno mostrati sui canali Twitch di Borderlands e Bethesda.