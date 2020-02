Twitch, Anne Munition svela la sua relazione con un'altra streamer

La star di Twitch Anne Munition ha svelato ai suoi fan che da più di un anno ha una relazione con un'altra streamer, la sua amica TopNotchFromage. In realtà molti avevano già capito da tempo che tra le due c'era del tenero, ma ora la notizia è stata ufficializzata.



Potrebbe sembrare una notizia completamente inutile, e in effetti lo è, ma non è bello vedere l'amore sbocciare nel mondo delle streamer? Per dare l'annuncio Anne Munition ha scelto Twitter, dove ha pubblicato una foto di lei e di Fromage abbracciate su di una spiaggia.



Fortunatamente l'annuncio è stato accolto più che bene dai suoi fan e dalla comunità che ruota intorno a Rainbow Six Siege, il gioco d'elezione di Anne Munition. Del resto la nota streamer aveva svelato le sue preferenze sessuali già qualche anno fa.



Da notare che anche Fromage di suo è una giocatrice appassionata, non famosa come Anne Munition, ma decisamente attiva online.

It probably wouldn't surprise most of you to find out Fromage and I have been dating for over a year, would it? https://t.co/R47baZrUqs pic.twitter.com/eiVlExNZ0N — Anne Munition (@AnneMunition) January 31, 2020