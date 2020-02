Pornhub: Sonic the Vadgehog è la parodia porno di Sonic per San Valentino

Giusto in tempo per San Valentino, WoodRocket e Pornhub hanno lanciato Sonic the Vadgehog, la parodia porno di Sonic the Hedgehog, di cui potete vedere il trailer ufficiale in testa alla notizia. Non vi sfuggirà inoltre la pubblicazione quasi concomitante con l'uscita nei cinema di Sonic The Movie, un altro bel traino per questa opera dai profondi significati metaforici, allegorici e pure un po' metafisici, da vedere con le mani alzate.



Significati che vengono incarnati con grande maestria dalle attrici Apil O'Neil (Sonic) e Lexi Luna (Dr. Robotnik), protagoniste di alcune toccanti scene dirette dalla signora della macchina da presa Holly G Myers. Oltre alle due attrici, nel trailer possiamo vedere alcune sequenze del film riprese direttamente dalla saga videoludica di SEGA... ci calza a pennello, poco da dire.



Ovviamente Sonic the Vadgehog non è la prima parodia porno di un videogioco della storia dell'umanità. Il genere in realtà è frequentatissimo e sono davvero pochi i titoli importanti che si sono salvati dall'avere una versione VM 18, da Metal Gear Solid a Fortnite, passando per l'immancabile Super Mario (Mario si presta benissimo al genere, ammettiamolo).