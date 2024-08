DOOM Eternal ottiene il supporto ufficiale per le mod attraverso Steam e poi anche Microsoft Store

Tra le novità annunciate all'apertura del QuakeCon 2024 c'è anche l'arrivo del supporto ufficiale per le mod di DOOM Eternal su Steam e successivamente su Microsoft Store, attraverso un nuovo aggiornamento, al momento dedicato solo alla versione PC.

Con l'arrivo dell'Update 6.66 Rev 3, DOOM Eternal su PC ottiene dunque il supporto ufficiale per le mod, che potranno essere utilizzate su Steam in beta e successivamente su Microsoft Store, sebbene non ci sia ancora una data di uscita precisa per questa versione.

Per poter utilizzare il sistema subito è necessario iscriversi alla beta attraverso il programma idStudio Beta, che consente anche di creare e pubblicare direttamente le proprie mod all'interno del gioco.