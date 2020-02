Final Fantasy 7 Remake: Red XIII, Tifa, le Materia, le Armi e le Invocazioni in questa carrellata di informazioni

Assieme a lui viene presentato Hojo: "Questo enigmatico personaggio è il direttore del dipartimento scientifico della Shinra Electric Power Company. Il suo compito consiste nel mettere a punto svariate armi biologiche per l'azienda e lavora senza logica né buonsenso. Hojo non esiterà a prendersi una vita se sarà necessario per il suo esperimento. In passato, ha ricoperto un incarico collaborativo effettuando interventi chirurgici speciali sui soldati per aumentarne la forza fisica, creando così i SOLDATI di élite."



Parlando di Tifa, il post si è concentrato sul suo stile di lotta: "Tifa Lockhart è una guerriera velocissima che sfrutta le arti marziali per infliggere danni agli avversari. Può attaccare con combo rapidissime premendo ripetutamente il tasto □ e liberare una speciale abilità a tre livelli potentissima premendo il tasto △. Quando la barra ATB di Tifa raggiunge il massimo grazie agli attacchi sferrati, può utilizzare un'abilità speciale chiamata True Strike: Tifa colpisce il nemico di fronte a lei con un attacco repentino."



Parlando di Materia: "La Materia Restore ti permette di utilizzare incantesimi come Cure e Cura. Nell'istantanea qui sopra, puoi vedere Aerith utilizzare Regen, un incantesimo che cura progressivamente chi lo subisce per un tempo limitato. Le Materia Evade e Counter trasformano qualsiasi attacco sferrato dopo averne schivato uno in un potente attacco corpo a corpo. Tutti i personaggi possono utilizzarlo, non solo Cloud. Quando equipaggi un'arma, questa verrà visualizzata sull'aspetto del tuo personaggio, sia in battaglia che non. Questa immagine è una versione rivisitata di un elemento amatissimo dai fan."



Una breve descrizione delle Mercenary Quests: "Cloud può aiutare i commercianti di Midgar come tuttofare, svolgendo qualsiasi attività, dall'affrontare mostri pericolosi ad aiutare qualcuno a ritrovare un gattino smarrito. In questa missione, a Cloud viene chiesto di occuparsi di alcuni Drake. Riceverà grandi ricompense se porterà a termine la missione."

Alla fine di ogni battaglia ci sarà un riepilogo fatto da "Chadley, uno stagista ricercatore di 15 anni per il dipartimento scientifico della Shinra. Sta cercando nuovi tipi di Materia e ha bisogno dell'aiuto di Cloud. Puoi ricevere le missioni Battle Report da Chadley. Ti chiederà di soddisfare svariati requisiti, come fa saltare in aria un dato numero di nemici o utilizzare la Materia Sense un dato numero di volte. Completa questi incarichi e svilupperà più Materia che potrai acquistare."



Sarà possibile farsi accompagnare da alcune strane creature. "Anche se all'apparenza Chocobo Chick può sembrare carino, non lasciarti ingannare dalle apparenze: colpirà i tuoi avversari con diversi attacchi elementali. È incluso con il pre-ordine di qualsiasi versione di Final Fantasy VII: Remake. Carbuncle, invece, è una creatura mistica con un rubino sulla fronte. La sua gemma luccicante dà potere agli alleati. Potrai avere questa invocazione effettuando il pre-ordine della Digital Deluxe Edition sul PlayStation Store. Cactuar è un simpatico cactus che ripete un attacco pungente incredibilmente efficace mentre sfoggia uno sguardo innocente. Potrai avere Cactuar con il pre-ordine della Deluxe Edition, della Digital Deluxe Edition o della 1st Class Editions del gioco."



Infine il post parla degli ambienti: "In Final Fantasy VII: Remake, gli ambienti iconici del titolo originale sono stati ricreati con una grafica moderna mozzafiato. Non solo: ci saranno anche aree aggiuntive inaccessibili nel gioco originale. Diamo un'occhiata a un paio di ambienti:



Il reattore Mako risucchia Mako dal nucleo del pianeta. Quindi, lo trasforma in elettricità o gas liquido per le città, anche se viene impiegato anche per la produzione di Materia e per altre ricerche.



La Shinra Electric Power Company possiede il monopolio della risorsa e ha costruito reattori Mako sparsi in tutto il mondo. Tuttavia, alcuni sollevano dubbi sulla sicurezza di queste attività e ci sono stati casi confermati di incidenti in reattori in località remote...



Il Corkscrew Tunnel collega i bassifondi alle zone abitate più benestanti sulla parte alta di Midgar. Il tunnel si snoda verso l'alto formando una gigantesca spirale attraverso il centro di Midgar. Sulle carrozze dei treni, i passeggeri sono sempre sottoposti al controllo del documento di identità e ingressi e uscite sono monitorati. Quando viene scoperto un intruso, sono dispiegate armi militari e gli intrusi sono neutralizzati rapidamente."



Sono davvero una marea di informazioni e sul PS Blog, nel caso, potrete trovare anche qualche immagine.



Quanto attendete il gioco?