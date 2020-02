GTA Online, l'automobile Dinka Sugoi disponibile

Rockstar Games ha aggiunto un'altra automobile a GTA Online, la Dinka Sugoi, acquistabile recandosi al concessionario Southern San Andreas Super Autos. Lo scarno comunicato ufficiale descrive l'auto in modo davvero suggestivo:



Se sbatti le palpebre potresti perdertela. La Dinka Sugoi è pronta a entrare in pista veloce come un lampo. Che tu stia gareggiando o facendo un giro per strada, quest'auto straordinaria è il modo perfetto per far capire a tutti che hai stile da vendere.



Come sempre in questi casi, l'auto è curatissima sia negli esterni che negli interni. Del resto non è la prima vettura sportiva che viene aggiunta a GTA Online e ormai dovreste sapere più o meno cosa attendervi.



GTA Online è la modalità online di Grand Theft Auto 5. Lanciata come un extra, è presto diventata il fulcro principale dell'intera esperienza, tanto da portare alla cancellazione delle previste espansioni single player (almeno questo è ciò che vogliono alcune indiscrezioni). Rockstar Games aggiunge nuovi contenuti a GTA Online in modo regolare e continuato da anni.