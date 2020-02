Google Stadia, Baldur’s Gate 3 e Orcs Must Die 3 arriveranno nel 2020

Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali da parte degli sviluppatori, Baldur's Gate 3 e Orcs Must Die 3 arriveranno nel 2020. lo afferma il sito ufficiale di Google Stadia.



Nella giornata di oggi il team di Google Stadia ha annunciato l'arrivo di 5 nuovi giochi: Lost Words: Beyond the Page, Panzer Dragoon: Remake, Serious Sam Collection, Stacks on Stacks (on Stacks) e Spitlings. Una notizia interessante per tutti i possessori del servizio in streaming di Google, ma la nostra attenzione è stata attirata da una piccola informazione celata tra le prime righe di questo post.



"State già attendendo Doom Eternal, Get Packed, Orcs Must Die! 3, Baldur's Gate 3 e molti altri giochi che arriveranno su Stadia questo anno," e poi prosegue nella presentazione dei nuovi giochi. Solo che tra quelli annunciati ce ne sono alcuni che non hanno ricevuto ufficialmente una data d'uscita. Nello specifico Orcs Must Die! 3, Baldur's Gate 3.



Orcs Must Die 3 è il nuovo capitolo dell'omonima serie in arrivo in esclusiva per Google Stadia. Dovrebbe trattarsi nuovamente di un tower defense dotato di visuale in terza persona.



Di Baldur's Gate 3 che dobbiamo dire, se non che è l'attesissimo capitolo di uno dei giochi di ruolo più amati di tutti i tempi? Questo terzo capitolo arriva a colmare un vuoto lungo venti anni lasciato da BioWare. Sarà Larian Studios, lo sviluppatore di Divinity: Original Sin, a creare questo nuovo capitolo.



Ora però sappiamo almeno che sia Orcs Must Die! 3 sia l'attesissimo Baldur's Gate 3, arriveranno entro la fine del 2020. Una bella notizia per tutti gli amanti della serie di Wizards of the Coast e di Divinity: Original Sin 2.



A questo punto non ci rimane che attendere nuove notizie su questi due giochi: arriveranno a breve?