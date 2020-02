Sakura Wars: data d'uscita ufficiale

SEGA ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Sakura Wars: il 28 aprile 2020. Il gioco sarà disponibile in esclusiva su PS4, come conferma anche il trailer della versione occidentale che trovate in testa alla notizia.



Il franchise Sakura Wars fece il suo debutto nel 1996 su SEGA Saturn, come ci ricorda anche il comunicato stampa ufficiale. In patria ottenne un grande successo, andando oltre il medium videoludico. Per il nuovo capitolo, SEGA ha riunito molti degli autori originali e ha contattato degli altri artisti prestigiosi come Tite Kubo, Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito, Shigenori Soejima.



Leggiamo altri dettagli di Sakura Wars tratti dal comunicato stampa ufficiale:



Questa stravagante avventura è ambientata a Tokyo, che deve essere difesa da una minaccia demoniaca. Guerriere in tempo di guerra, ma attrici teatrali in tempo di pace, la Flower Division rischia di essere sciolta . Come nuovo capitano nei panni di Seijuro Kamiyama, starà a te ricostruire il team.



Durante la tua avventura, interagirai con un cast colorato di personaggi tramite il sistema di dialogo dinamico LIPS (un marchio di fabbrica della serie), in cui ciò che dici e come lo dici influisce sia dentro che fuori dal campo di battaglia. Questo sfocia nel sistema di combattimento ad alta energia, caratterizzato da giganteschi mech chiamati "spiricle armor" che possono essere pilotati solo da chi ha un forte potere spirituale. Tutto questo, ha un meraviglioso stile anime, completo di splendide sequenze animate e archi narrativi drammatici dei personaggi che ti lasceranno impaziente di sapere quello che succederà dopo!



Sakura Wars presenterà il doppiaggio giapponese con sottotitoli in inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Le edizioni fisiche di Sakura Wars includono una copertina reversibile con la cover originale giapponese, insieme ad un set di adesivi con il cast principale del gioco. A proposito, puoi saperne di più sul nostro nuovo equipaggio qui sotto!



Main character design: Tite Kubo

Guest character design: Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito, Shigenori Soejima

Cast: Yohei Azakami, Ayane Sakura, Maaya Uchida, Hibiku Yamamura, Ayaka Fukuhara, Saori Hayami, Yuuichiro Umehara, Sumire Uesaka, Nobunaga Shimazaki, Manami Numakura, Nana Mizuki, Rie Kugimiya