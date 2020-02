Marvel's Avengers, trailer in italiano, edizioni limitate e beta

Square Enix ha annunciato che Marvel's Avengers: La più potente Edizione della Terra e l'Edizione Deluxe saranno disponibili insieme all'edizione standard il 4 settembre 2020. Per festeggiare la notizia il publisher ha anche pubblicato un trailer in italiano intitolato Marvel's Avengers: Scatena i tuoi poteri.



Coloro che prenoteranno una versione qualsiasi del gioco riceveranno l'accesso alla beta (presso i rivenditori che partecipano all'apposito programma), il pacchetto di costumi Marvel Legacy e una targa esclusiva.



Marvel's Avengers: edizione Deluxe include il pacchetto esclusivo di costumi Ossidiana (per sei eroi), sei targhe Ossidiana esclusive e l'accesso anticipato di 72 ore.





Marvel's Avengers: La più potente Edizione della Terra include una statuetta a colori alta 30 cm di Captain America. Progettata dagli artigiani di Gentle Giant, questa statuetta in PVC di alta qualità cattura ogni trama e dettaglio dell'uniforme di Captain America. Marvel's Avengers: La più potente Edizione della Terra comprende anche una copia dell'Edizione Deluxe con custodia SteelBook esclusiva, una statuina bobblehead di Hulk, il portachiavi Mjolnir, la fibbia da cintura di Black Widow, i progetti dell'armatura prototipo di Iron Man, la spilla di Avenger onoraria di Kamala Khan, la foto di gruppo degli Avengers e l'accesso anticipato di 72 ore prima della data di pubblicazione del 4 settembre 2020.





Coloro che prenoteranno Marvel's Avengers presso alcuni rivenditori selezionati, riceveranno uno dei seguenti bonus: un set di spille in edizione limitata, un set di toppe, una custodia SteelBook illustrata da Mark Brooks, o la copia digitale di un fumetto.



Oggi l'azienda ha lanciato il programma legato alle prenotazioni, che include l'accesso garantito alla beta, una targa esclusiva e il pacchetto di costumi Marvel Legacy. I costumi Marvel Legacy si ispirano ai momenti dei fumetti che hanno definito l'identità di ogni supereroe, quando hanno accettato i propri poteri trasformandosi nelle icone odierne.



Inoltre, i giocatori che prenoteranno Marvel's Avengers dal PlayStation Store riceveranno altri bonus, tra cui l'emote di Ms. Marvel "Parla con la mia mano" e il tema dinamico "Marvel's Avengers: esagoni con logo". L'edizione digitale esclusiva sul PlayStation Store include la targa unica di Ms. Marvel e 1.000 crediti per la personalizzazione dei supereroi. Quest'edizione include anche l'accesso anticipato di 72 ore rispetto al lancio di settembre. Prenotando un'edizione qualsiasi su PS4, inoltre, gli utenti PlayStation 4 possono provare per primi la beta.



Marvel's Avengers verrà pubblicato simultaneamente su PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC il 4 settembre 2020.