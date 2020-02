Nintendo Switch: Saldi Blockbuster del Nintendo eShop, giochi in sconto fino al 75%

Come anticipato da Nintendo con un tweet, partono ufficialmente i Saldi Blockbuster del Nintendo eShop, iniziativa promozionale che mette in offerta tantissimi giochi Nintendo Switch e Switch Lite fino al 75% di sconto sui prezzi di listino.



Tra i titoli oggetto della promozione eShop Saldi Blockbuster 2020 ci sono esclusive first party ma anche progetti provenienti dalla scena indie. Proposti al prezzo di 39,99€ l'uno, si trovano giochi per Nintendo Switch molto noti e apprezzati come Super Mario Maker 2, Fire Emblem Three Houses, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 e Diablo III: Eternal Collection.



Tra gli altri titoli in offerta: FIFA 20 è proposto a 24,99€, Wolfenstein II: The New Colossus a 29,99€, Ghostbuster: The Video Game Remastered a 20,99€, NBA 2K20 a 29,99€, Spyro: Reignited Trilogy a 19,99€ e Bloodstained: Ritual of the Night a 27,99€.



L'invito è comunque quello di scorrere tutte le offerte disponibili per scoprire se c'è qualcosa che faccia al caso vostro. Tanto avete tempo da oggi 13 febbraio, fino al 1° marzo 2020 per usufruirne. Di seguito il link per raggiungere la pagina ufficiale dei saldi.



Pagina ufficiale dei Saldi Blockbuster del Nintendo eShop