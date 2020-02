Xbox One X, la versione limitata Jordan è meravigliosa nei colori delle Air Jordan III Retro U

Microsoft ama creare design Xbox One personalizzati. Ma questa volta con la Xbox One X Limited Edition Jordan Brand Custom si è davvero superata. I colori e le forme ricordano, infatti, quelli delle nuove Air Jordan III Retro U.



La collaborazione con Nike per creare una console a tema Jordan ha dato i suoi frutti. La nuova Xbox One X è ricoperta da una finitura rossa personalizzata, con l'iconica silhouette di Jordan stampata sulla parte superiore della console. C'è anche un controller coperto dello stesso materiale rosso con His Airness sull'impugnatura destra del gamepad.



Questa specialissima edizione non si può acquistare, ma solo vincere facendo un retweet sotto l'account Xbox. Buona fortuna!





RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console.



NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv — Xbox (@Xbox) February 13, 2020