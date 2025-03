Honor Earbuds Open, la recensione degli auricolari aperti con cancellazione attiva del rumore

Visti i lusinghieri trascorsi di Honor nell'ambito delle periferiche audio, eravamo quindi decisamente interessati a provare questa nuova entrata in catalogo; scopriamo quindi come si sono comportati nella nostra recensione degli Honor Earbuds Open .

Per chi non ne fosse al corrente, in estrema sintesi si tratta di auricolari TWS bluetooth che invece di infilarsi nel canale uditivo si appoggiano sopra ad esso, generalmente sostenuti da archetti in silicone che avvolgono la parte superiore dell'orecchio. I vantaggi sono una maggiore stabilità, soprattutto in contesti dinamici come quelli sportivi, e la capacità di non isolare dall'ambiente esterno, qualora si abbia bisogno di mantenere il contatto con ciò che avviene nei dintorni. Di converso, questa soluzione solitamente presenta dei limiti nella qualità del suono e nelle capacità dell'ANC, anche se il progresso tecnologico ha permesso di superare alcune criticità del passato.

Appare piuttosto evidente come quello degli auricolari open sia un trend che sempre più case produttrici intendono cavalcare; dopo le proposte di Xiaomi e di Nothing - con le Ear (open) che abbiamo accolto favorevolmente qualche mese fa - ci troviamo quindi ad avere per le mani anche la declinazione marchiata Honor di questo tipo di prodotto.

Caratteristiche tecniche degli Honor Earbuds Open

Gli Honor Earbuds Open presentano caratteristiche tecniche che meritano di essere discusse in maniera un po' più approfondita.

Solitamente gli auricolari open sono costretti ad accettare limitazioni a livello audio soprattutto per quanto riguarda i bassi, che difficilmente riescono ad essere pieni e profondi come nelle soluzioni più classiche. In questo caso invece Honor è riuscita a trovare una formula capace di restituire un suono pieno e completo, attraverso un driver a circuito multi-magnetico da 16 millimetri, un diaframma in TPU composito ad alta elasticità e un tweeter a cupola placcato in titanio.

La qualità del suono è una delle caratteristiche che più si apprezzano dell'offerta di Honor

In maniera abbastanza sorprendente è anche disponibile l'ANC, la cancellazione attiva del rumore, che appare un po' un controsenso su un genere di auricolari che sono fatti per mantenere il contatto con il mondo esterno. Avremo modo di approfondire questo discorso più avanti.

Durante le telefonate invece agiscono 3 microfoni, che ottimizzano la qualità del suono e sono in grado di annullare il fruscio del vento fino a 6 m/s.

Il controllo dei comandi avviene attraverso l'ampia area touch posta sull'esterno, capace di rilevare tocchi singoli, doppi, tripli e prolungati, assegnabili a piacimento alle varie funzioni attraverso l'app. Anche lo scorrimento fa parte dei gesti riconosciuti, attraverso il quale regolare il volume senza dover agire sul telefono.

La batteria garantisce un'autonomia di 6 ore consecutive che diventano 22 grazie alla custodia: non moltissimo in realtà in rapporto ai concorrenti, ma probabilmente sufficienti per le necessità della maggior parte del pubblico. La ricarica rapida rende facilmente gestibili le situazioni di emergenza, perché con soli 15 minuti è possibile recuperare fino a 2 ore di autonomia. Per la carica completa invece sono necessari 75 minuti per gli auricolari e 110 per la custodia.

Con futuri aggiornamenti sarà disponibile anche l'audio spaziale, funzione esclusivamente legata però all'uso in combinazione con uno smartphone Honor con MagicOS 9.0 o superiore.

Gli auricolari sono disponibili in due colori: Polar Black e Polar Gold

La resistenza IP54 per i soli auricolari è abbastanza per proteggerli da polvere, gocce di pioggia e sudore; la custodia al contrario non ha alcuna certificazione in tal senso, motivo per cui è caldamente consigliabile di tenerla al sicuro e prestare maggiore attenzione.

Scheda tecnica Honor Earbuds Open