Fractal Design Terra Jade in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

Durante la Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone in offerta il raffinato Fractal Design Terra Jade, un case Small Form Factor (SFF) premium perfetto per build compatte e potenti, al prezzo scontato di 179,99€ (IVA inclusa) rispetto ai 209,99€, con un risparmio del 14%. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con un volume di soli 10,4 litri, il Terra Jade è progettato per accogliere schede video fino a 322 mm di lunghezza, rappresentando la scelta ideale per chi vuole una build minimal ma senza compromessi sulle prestazioni.