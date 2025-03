L'acquisizione di Ubisoft da parte di Microsoft "non sarebbe una mossa saggia", per un ex-PlayStation

Intervistato dal giornalista Destin sul proprio canale YouTube, l'ex capo di PlayStation USA, Shawn Layden, ha detto la sua su un'eventuale acquisizione di Ubisoft da parte di Microsoft, giudicandola una "mossa non saggia" da parte della casa di Redmond.

Ovviamente si tratta di una questione puramente ipotetica, visto che non ci sono segnali di una possibile acquisizione di Ubisoft da parte di Microsoft, ma le due compagnie sono state accostate di recente in quanto sembra ci sia stato un certo interesse da parte della casa di Xbox per il publisher francese.

L'operazione di acquisizione sarebbe chiaramente una manovra di notevoli dimensioni, che secondo Layden potrebbe causare diversi problemi anche a una compagnia colossale come Microsoft, vista l'ampiezza dell'editore in questione.