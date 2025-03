Un azionista di Ubisoft sta organizzando una protesta, accusando la compagnia di nascondere informazioni

Un azionista di minoranza di Ubisoft sta cercando di organizzare una protesta davanti alla sede della società a Parigi, accusandola di non aver svelato dei presunti dialoghi con Microsoft, EA e altri publisher videoludici che sarebbero interessati all'acquisizione dei franchise dell'editore francese.

In una dichiarazione visionata da IGN USA, Juraj Krúpa, CEO di AJ Investments, ha affermato che Ubisoft è "terribilmente mal gestita dall'attuale management" e vuole una "chiara tabella di marcia per la ripresa" da parte del team senior per affrontare "il calo del valore per gli azionisti, l'esecuzione operativa carente e l'incapacità di adattarsi efficacemente alle tendenze del mercato".