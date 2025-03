Virtuos si espande: i co-sviluppatori di Metal Gear Delta: Snake Eater aprono un nuovo studio

Non c'è solo la volontà di espandersi e aumentare il proprio organico, ma l'azienda ha scelto questo paese nello specifico perché si tratta del quarto più grande mercato per i videogiochi e mira a diventare un punto di riferimento per gli sviluppatori locali .

Virtuos , lo studio che sta co-sviluppando l'atteso Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e che ha collaborato in passato con numerosi publisher di prim'ordine, ha annunciato che aprirà una nuova sede nella Corea del Sud , chiamata Virtuos Seoul .

Virtuos vuole portare un maggior numero di giochi coreani sul palcoscenico globale

"I videogiochi sono profondamente radicati nella cultura coreana. Come quarto mercato mondiale dei videogiochi, la Corea del Sud ha prodotto alcuni dei più grandi successi mondiali e rimane un hub di prim'ordine", ha dichiarato Sean Yoon, direttore generale della neonata Virtuos Seoul.

Una sparatoria in Metal Gear Delta: Snake Eater

"Stabilire uno studio fisico a Seoul consente a Virtuos di fronteggiare direttamente le sfide uniche che gli studi coreani devono affrontare, e la vicinanza (la sede principale di Virtuos è a Singapore, ndr) facilita una più stretta collaborazione e co-sviluppo. Non vediamo l'ora di contribuire a portare un maggior numero di giochi coreani sul palcoscenico globale e viceversa, sbloccando un nuovo pubblico per gli studios e nuovi contenuti per i giocatori".

Come accennato in apertura, Virtuos è un'azienda specializzata nel co-sviluppo, ovvero nel supportare publisher e studi di sviluppo nei loro progetti, tra cui alcuni dei maggiori protagonisti dell'industria, come Activision, Electronic Arts, Microsoft, Sony e Square Enix.

Attualmente sta lavorando con Konami alla realizzazione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Recentemente abbiamo rivisto in azione il gioco grazie a uno scoppiettante trailer presentato durante lo State of Play di PlayStation dello scorso mese.