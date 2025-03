L'aggiornamento di Google Messaggi risolve finalmente i problemi con foto e video RCS

L'azienda ha riconosciuto i problemi e ha lavorato per risolverli, come annunciato in un post sul forum di supporto.

Google ha pubblicato un aggiornamento per la sua app Messaggi, che risolve diversi problemi con la ricezione di immagini e video nelle chat RCS . Alcuni utenti avevano infatti segnalato rallentamenti dell'app durante il caricamento degli allegati, impossibilità di interagire con le foto e visualizzazione sfocata o lenta di immagini e video.

Cosa migliora l'aggiornamento di Google Messaggi

Secondo Monika Y., community manager di Google, sono stati implementati aggiornamenti per migliorare significativamente le prestazioni nella ricezione dei media. "Sappiamo che molti di voi hanno riscontrato problemi frustranti nella ricezione di file multimediali in Messaggi, in particolare rallentamenti e errori", ha scritto nel post di supporto, "il nostro team ha lavorato attivamente su questo e abbiamo recentemente implementato aggiornamenti volti a migliorare significativamente le prestazioni di ricezione dei file multimediali".

Il post sulla pagina di supporto di Google

Non sono stati specificati i dettagli tecnici, ma è probabile che l'update riguardi modifiche ai server back-end, poiché non è richiesto alcun aggiornamento dell'app da parte degli utenti. Google ha dichiarato di essere impegnata a risolvere completamente i problemi e invita gli utenti a fornire feedback nel caso in cui riscontrino ancora anomalie.

Voi avevate notato questi problemi? E come state trovando la situazione in queste ore? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google ha aggiornato le regole per le estensioni di Chrome dopo lo scandalo Honey PayPal ed ha introdotto anche il pulsante "cancella tutto" nel suo Gestore delle password di Google, così da rendere più semplice anche cambiare servizio.