InZoi rimuove il sistema anti-pirateria Denuvo e punta a un maggiore supporto per le mod

La tecnologia in questione è sempre molto discussa a causa dei suoi presunti influssi negativi sulle prestazioni dei computer, inoltre nel caso specifico di InZoi poteva portare a delle forti limitazioni ai contenuti costruiti dai giocatori e messi in condivisione.

La nuova simulazione di vita dal look realistico, che punta a fare concorrenza alla celebre serie The Sims, sta attirando una grande attenzione mediatica e da parte del pubblico, il quale però si era dimostrato decisamente meno entusiasta per alcune scelte annunciate dal team, come l'implementazione di Denuvo come sistema di protezione dalla pirateria .

Con un nuovo comunicato pubblicato su Steam, il team di InZoi ha annunciato la rimozione del sistema anti-pirateria Denuvo in seguito alle critiche ricevute da parte dei giocatori per la sua introduzione, e anche un maggiore supporto per le mod nei piani futuri del gioco.

Una maggiore apertura per InZoi

Per risolvere i problemi in questione e venendo incontro alle richieste del pubblico, InZoi Studio ha annunciato la rimozione di Denuvo: dopo essersi consultato col team, il director e producer Hyungjun "Kjun" Kim ha riferito di aver preso tale decisione dopo varie consultazioni, come cosa migliore per la community.

"Ci rendiamo conto che la rimozione di Denuvo aumenta il rischio che il gioco venga crackato e distribuito illegalmente dopo l'uscita", ha dichiarato Kim nel comunicato. "Allo stesso tempo, crediamo che ciò apra una preziosa opportunità: permette a InZoi di diventare più liberamente configurabile, sbloccando nuovi modi per i giocatori di creare nuove esperienze anche per altri giocatori. Crediamo che consentire questa libertà fin dall'inizio porterà a un divertimento innovativo e duraturo per la comunità".

In sostanza, con questa scelta il team sembra confermare la volontà di supportare mod e contenuti costruiti dagli utenti come risorsa importante per InZoi nel prossimo futuro. Kim si è anche scusato con la comunità per la controversia emersa in seguito alle comunicazioni precedenti, affermando di "rammaricarsi per la preoccupazione e la confusione che questo ha causato all'interno della comunità".

"Ci impegniamo a ricostruire la vostra fiducia mentre andiamo avanti nello sviluppo della migliore esperienza possibile", ha riferito il director, ribadendo che il team è impegnato a rendere InZoi un gioco altamente moddabile".

