inZOI batte persino Hollow Knight Silksong tra i giochi più desiderati di Steam: le vendite saranno enormi?

Questo gli permette di battere Hollow Knight Silksong , che per la maggior parte del tempo è in cima al podio, seguito da Deadlock.

inZOI , il rivale di The Sims, sta ottenendo ottimi risultati su Steam. Possiamo infatti vedere che il videogioco è in cima alla classifica dei titoli aggiunti più volte nella Lista dei Desideri dalla piattaforma di Valve.

La classifica dei giochi più desiderati su Steam

Ovviamente la presenza nella Lista dei desideri non dà la certezza di una vendita, ma è comunque un buon segnale. Ad esempio, Monster Hunter Wilds aveva raggiunto la stessa posizione prima del lancio che si è rivelato veramente notevole su Steam.

Non crediamo che inZOI sarà in grado di muovere un numero di copie pari a quello del gioco di Capcom nei primi giorni dopo l'uscita, visto che in questo caso si tratta di un Accesso Anticipato, ma possiamo affermare che è nella posizione per vendere una buona quantità di copie.

La classifica attuale dei giochi più desiderati su Steam si compone come segue, al momento della scrittura:

inZOI Hollow Knight Silksong Deadlock Elden Ring Nightreign Mecha BREAK Light No Fire Subnautica 2 Dune: Awakening Borderlands 4 ARK 2

Una volta che un gioco viene acquistato, viene automaticamente rimosso dalla Lista dei desideri, quindi al lancio è credibile che inZOI perderà moltissime posizioni.

La speranza è che anche Silksong si faccia vedere al più presto e nuovi segnali sembrano positivi.