Zero Two nel cosplay di vesani da Darling in the Franxx è bella come nell'anime

La serie animata Darling in the Franxx è apprezzata per tanti motivi, ma sono in molti ad essere stati attirati verso di essa da uno dei personaggi, Zero Two. Anche il mondo del cosplay adora il personaggio e spesso lo ricrea. Ad esempio, ora possiamo vedere una serie di scatti fotografici condivisi da vesani del cosplay di Zero Two.

Zero Two - che è noto anche col nome di Code:002 o 9'℩ - è una forma di vita artificiale. Nella serie è una pilota di alto livello e ha abilità sovrumane come maggiore forza e una rapida generazione. È nel profondo una ribelle e si scontra col governo.