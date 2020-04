E3 2020, i Summer of Gaming di IGN colmeranno il vuoto della fiera di Los Angeles

Con l'E3 2020 cancellato a causa dell'emergenza Coronavirus, IGN.com ha organizzato i Summer of Gaming, un evento solo digitale che proverà a prendere il posto della fiera di Los Angeles e al quale parteciperanno alcuni dei più celebri produttori di videogiochi al mondo.

Nonostante la sua centralità e il suo prestigio siano calati molto, l'E3 di Los Angeles resta uno di quegli appuntamenti centrali per l'industria dei videogiochi. La sua cancellazione, dunque, potrebbe aver scombinato i piani di molti publisher che avevano pianificato per quel periodo alcuni annunci. Non avendo la forza di Microsoft e Sony per poter creare un evento esclusivo e dedicato questi stessi publisher non sapevano più come fare.

In loro soccorso arrivano i Summer of Gaming, un evento organizzato da IGN.com nel quale alcuni tra i maggiori publisher del mondo come 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital e THQ Nordic sfrutteranno le pagine e la capacità mediatica del network americano per mostrare al mondo tutte le loro novità.

A partire dai primi giorni di giugno, quindi, dovrebbero comunque arrivare tutta una serie di nuove informazioni riguardanti i giochi, le serie e le novità che sarebbero dovuti essere mostrati durante l'E3 2020.

L'industria dei videogiochi non si ferma dunque, nemmeno di fronte al coronavirus.