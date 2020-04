Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 4/4/2020

Le offerte Amazon ancora attive di questa settimana dedicata alla tecnologia si radunano per il weekend in un raccoglitore in cui troviamo una doppietta di sconti per Xbox One, una promozione interessante per tre monitor LG di cui due da gioco, una selezione soundbar di vario livello, un paio di occhiali futuristici, parecchi televisori Samsung e una valanga di dispositivi Amazon.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.