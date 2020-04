Fortnite, Doomsday sarà l'evento finale della Stagione 2: cosa accadrà all'isola?

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 prosegue di buona lena all'interno del Battle Royale di Epic Games, ma presto giungerà al termine: la Stagione 3, almeno nei piani iniziali, dovrebbe infatti cominciare nei primi giorni di maggio 2020. E in queste ore pare che i dataminer abbiano trovato dei file di gioco molto importanti, relativi all'evento finale della stagione.

Stando alle più recenti informazioni disponibili, l'evento Doomsday è in arrivo su Fortnite Capitolo 2. Il nome stesso non fa presagire nulla di buono: il "giorno del giudizio" potrebbe modificare drasticamente la mappa di gioco, o segnare un'evoluzione importante nella linea narrativa dell'Agenzia, introdotta recentemente dagli sviluppatori di Epic Games. I boss dell'Agenzia di Fortnite, infatti, hanno preso il controllo dell'isola tramite gli avamposti: che il loro predominio sia già destinato a terminare?

Ora, i dataminer e i leaker di Fortnite Capitolo 2 non hanno ancora un'idea chiara di quali eventi si verificheranno (e come potrebbero?), ma sappiamo che presto compariranno sulla mappa di gioco alcuni oggetti collegati all'evento Doomsday, per esempio dei dispositivi che Epic Games posizionerà in acqua. Dato che tutto è cominciato con la piattaforma petrolifera del Pozzo, è possibile che le due cose siano collegate. Altri indizi puntano invece ad una camera segreta di Mida, la skin del livello 100 del Pass Battaglia (stanza denominata Doom, appunto).

Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli, chiaramente l'evento di fine stagione di Fortnite verrà trasmesso in tutto il mondo nello stesso momento, come già accaduto in passato.