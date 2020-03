Fortnite: la mira assistita resta, Epic Games rimanda la rimozione dei Comandi Legacy

La questione della mira assistita su Fortnite Capitolo 2 sembrava finalmente risolta una volta per tutte: gli sviluppatori di Epic Games avevano infatti annunciato la rimozione dei Comandi Legacy, ai quali la stessa è in fin dei conti collegata sin dal lancio del Battle Royale stesso. E invece non se ne farà più nulla, per il momento.

La mira assistita resta su Fortnite Capitolo 2 insomma, perché la rimozione dei Comandi Legacy non è avvenuta come da tabella di marcia. Il bello è che gli sviluppatori di EPic Games avevano anche tenuto un conto alla rovescia ben preciso: i giocatori avrebbero potuto modificare e salvare i dati dei propri controlli, prima che i Comandi Legacy sparissero per sempre. Pare non sia servito a nulla, perché gli stessi sono ancora pronti ad attendervi sul vostro account, ma solo giocando da console naturalmente (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch).

La rimozione dei Comandi Legacy di Fortnite è solo rimandata, per il momento. Il problema è che non si sa a quando o per quanto sia stata rimandata, dato che Epic Games non ha fornito alcun dettaglio in merito. E intanto la polemica si riaccende, tra chi vorrebbe il supporto a mouse e tastiera da console e chi semplicemente si accontenterebbe della rimozione della mira assistita dalla stessa.

Annotiamo un particolare interessante: la polemica della Mira Assistita di Fortnite è nata da quando numerosi streamer e pro player hanno confermato che è in grado di fornire vantaggi notevoli e fondamentali. Per esempio il tracking dei movimenti dei nemici quando gli stessi sono al riparo dietro strutture ed edifici, e una mira generalmente più precisa negli scontri a fuoco.