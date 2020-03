Un po' a sorpresa, dopo mesi di assenza Assassin's Creed Unity è stato uno dei giochi più venduti al mondo a febbraio 2020 battendo Grand Theft Auto V e FIFA 20. Dreams, la più grande new entri del mese, debutta in decima posizione.



A rivelarlo è stata la classifica EMEAA (Europa, Medio oriente, Africa, Australia e Asia) del mese di febbraio 2020. Nonostante GTA V sia persino più vecchio (è uscito per la prima volta nel 2013) quello che stupisce è il primo posto di Assassin's Creed Unity, un gioco del 2014 da molto tempo non più in classifica. Il motivo è semplice: Ubisoft ha messo in forte saldo il "capitolo francese" di Assassin's Creed in Corea del Sud e Indonesia (sia parla di un centesimo per poter scaricare il gioco su Steam) e le vendite sono schizzate alle stelle.



Ottima performance anche di Metro Exodus, in ottava posizione, merito del sue arrivo su Steam e delle ottime vendite registrate in Russia, Repubblica Ceca e Germania. Buon debutto per Dreams: la più grande nuova uscita del mese si è piazzata in decima posizione.



February EMEAA Physical & Download Top 20 (Full Games)

Assassin's Creed Unity

Grand Theft Auto V

FIFA 20

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tom Clancy's The Division 2

Red Dead Redemption 2

Call of Duty: Modern Warfare

Metro Exodus

NBA 2K20

Dreams

Need for Speed: Heat

Star Wars Jedi: Fallen Order

South Park: The Fractured But Whole

Just Dance 2020

Far Cry 5

Dragon Ball Z: Kakarot

Days Gone

Mario Kart 8: Deluxe*

Spider-Man

Uno