Google Maps: limiti di velocità disponibili con il nuovo aggiornamento, ecco come usarli

Nel corso della notte un nuovo aggiornamento è stato rilasciato lato server per Google Maps, attualmente solo per smartphone android (ma è molto probabile che nei prossimi giorni approdi anche su iOS). Introduce l'indicazione dei limiti di velocità: diamo dunque un'occhiata più da vicino e vediamo come funziona.

Grazie alla nuova indicazione dei limiti di velocità, adesso Google Maps mostra costantemente al suo utilizzatore su smartphone android la velocità massima consentita dalla strada che sta percorrendo in quel determinato momento; e accanto alla stessa, anche la velocità alla quale sta procedendo il suo veicolo. Questo permette di tenere facilmente sotto controllo la situazione, senza superare i limiti previsti dal codice della strada. Se poi aggiungiamo che già da un po' Google Maps segnala anche gli autovelox della zona, grazie alle segnalazioni degli utenti, si può tranquillamente osservare come il navigatore targato Google sia diventato una presenza praticamente obbligata in macchina.

Ci sono ovviamente delle limitazioni, in questa nuova funzionalità. Per esempio Google Maps, nelle sue indicazioni dei limiti di velocità, non tiene conto di alcune soluzioni temporanee come cantieri, lavori in corso, rallentamenti dovuti a blocchi di vario tipo, e via dicendo. Quindi è comunque e sempre opportuno tenere d'occhio la situazione in tempo reale, quando si guida.

Negli scorsi mesi l'indicazione dei limiti di velocità su Google Maps era arrivata in alcuni paesi del mondo: solo nelle ultime ore, l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato l'ha resa disponibile sugli smartphone android anche in Italia.