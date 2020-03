The Last of Us: Parte 2 potrebbe ritardare per colpa del Coronavirus secondo Schreier

The Last of Us: Parte 2 potrebbe essere tra i giochi che subiranno dei ritardi per colpa della diffusione del Coronavirus: lo ha lasciato intuire Jason Schreier di Kataku in un tweet.



Il news editor di Kotaku Jason Schreier sta facendo molto parlare di sé in questi giorni. Dopo aver portato alla luce la cultura del superlavoro di Naughty Dog adesso ha evidenziato una nuova conseguenza della diffusione del coronavirus in occidente.



Certo, come sappiamo benissimo non la più importante, ma potrebbe essere una di quelle cose che vanno ad incidere sul bisogno di "normalità" che in tanti sentono in questo periodo.



"Non è la cosa più importante del mondo al momento, ma non ci vorrà molto tempo prima che abbiano inizio i ritardi nei videogiochi a causa del COVID-19. I giochi che sono previsti per questo mese e forse aprile dovrebbero essere a posto, ma dopo questo periodo chi lo sa," ha detto il giornalista su Twitter.



Se nel frattempo CD Projekt RED ha modificato il suo modo di lavorare per portare avanti Cyberpunk 2077, non sappiamo come Naughty Dog abbia reagito all'emergenza, soprattutto in un periodo delicato come le fasi finali dello sviluppo.



Anche "TLOUP2?" hanno chiesto a Schreier in risposta alla sua dichiarazione. "Bella domanda!" ha risposto la firma di Kotaku, lasciando intendere che in qualche modo il rischio potrebbe esserci.



Intanto le copie fisiche di Resident Evil 3 tarderanno un po' ad arrivare nei negozi.





Not the most important thing in the world right now, but it won't be too much longer before the Covid-19 video game delays start. Games that are planned for this month and maybe April should be fine, but after that all bets are off — Jason Schreier (@jasonschreier) March 16, 2020