Cyberpunk 2077 rinviato causa Coronavirus? CD Projekt RED fa chiarezza

Cyberpunk 2077 verrà rinviato a causa della diffusione del Coronavirus? CD Projekt RED ha voluto fare chiarezza al riguardo con una nota ufficiale pubblicata su Twitter.



"Molti di voi probabilmente si stanno chiedendo come vanno le cose qui in CD Projekt RED e in che modo il Coronavirus sta influenzando il nostro lavoro quotidiano. Ebbene, ecco un breve aggiornamento."



"Durante la scorsa settimana ci siamo adattati alla situazione, disponendo gradualmente delle misure preventive all'interno dell'intera organizzazione. Abbiamo inoltre migliorato equipaggiamento e infrastrutture, consentendo ai nostri dipendenti di lavorare da remoto, restando al sicuro nella propria casa."



"Oggi, come ultimo step di questa preparazione, CD Projekt RED è passata completamente al lavoro da remoto finché tale pratica sarà necessaria. Crediamo che ciò garantirà a ogni componente del team il più alto livello di sicurezza possibile."



"E benché ciò rappresenti per noi tutti un'esperienza inedita, vogliamo accettare questa sfida: il nostro lavoro non subirà rallentamenti per potervi offrire un po' di sana azione RPG a settembre."



Stando a questa nota, Cyberpunk 2077 non verrà dunque rinviato: gli sviluppatori lavoreranno tutti da remoto ma i ritmi non ne risentiranno e il team riuscirà a completare i lavori di rifinitura in tempo per il lancio.





