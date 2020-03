Resident Evil 3: un nuovo trailer per la demo, data di uscita posticipata?

Resident Evil 3 ribadisce il prossimo arrivo della demo per il gioco principale e dell'open beta per il comparto multiplayer Resident Evil Resistance con un nuovo trailer di presentazione, ma intanto emergono dubbi sulla possibilità che la data di uscita venga posticipata.



Il video è visibile qui sopra: si tratta di un breve trailer che mostra un montaggio di scene di gioco tratte dalla storia principale e da Resistance, con il Nemesis ben visibile nelle prime e varie situazioni di gioco in multiplayer per il secondo, che si sviluppa attraverso il particolare sistema asimmetrico.



Nonostante l'ottima notizia della demo a fine settimana e della beta di Resistance a fine mese, tuttavia, a tenere banco è l'inquietudine sulla possibilità che la data di uscita di Resident Evil 3 possa essere stata posticipata.



Il lancio di Resident Evil 3 è infatti stato annunciato per il 3 aprile, ovvero ancora in pieno periodo di crisi da coronavirus, che potrebbe influire sulla logistica dell'uscita per un gioco così importante e atteso. In molti hanno notato come la data di uscita sia stata modificata silenziosamente da alcuni rivenditori: su Amazon risulta ora il 30 aprile 2020 (che potrebbe essere un placeholder, come spesso accade quando si tratta degli ultimi giorni di un mese), mentre su GameStop la data di uscita di Resident Evil 3 risulta "da definire".



Ovviamente non possiamo prenderle come informazioni ufficiali o più di tanto indicative, ma considerando che la data di uscita è stata comunicata ormai da tempo è strano che venga segnalata in questo modo, adesso. Si tratta dunque di segnali di un prossimo posticipo del lancio di Resident Evil 3? Staremo a vedere.